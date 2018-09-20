Правительство Турции резко ухудшило прогнозы роста ВВП на 2018-2019гг

Правительство Турции в четверг резко ухудшило прогнозы роста экономики страны в 2018-2019 годах на фоне валютного кризиса и усиления инфляции.

В текущем году ожидается подъем ВВП на 3,8% вместо ранее прогнозировавшихся 5,5%, заявил министр финансов Турции Берат Албайрак. Оценка на следующий год пересмотрена с 5,5% до 2,3%.

В 2020 году рост турецкой экономики, как ожидается, усилится до 3,5% (ранее - 5,5%), в 2021 году - до 5%.

Б.Албайрак - зять президента Турции Реджепа Эрдогана, возглавивший Минфин с июля, попытался успокоить иностранных инвесторов, пишет Financial Times. "Важнейшие инфраструктурные проекты будут реализованы с помощью международного финансирования", - сказал он. Вместе с тем ряд проектов меньшей значимости будет приостановлен.

Инфляция в Турции, вероятно, ускорится в 2018 году до 20,8%, ранее прогноз составлял 7%. На 2019 год оценка инфляции повышена с 6% до 15,9%, на 2020 год - с 5% до 9,8%. В августе инфляция ускорилась до 17,9% в годовом выражении с примерно 10% в начале 2018 года.

Безработица в Турции в конце 2018 года, как ожидается, составит 11,3% (ранее - 10,5%) и увеличится до 12,1% к концу следующего года.

Несмотря на существенное ухудшение макроэкономических прогнозов, правительство Турции по-прежнему ожидает дефицит бюджета на уровне 1,9% ВВП в этом году, в следующем году - 1,8% ВВП против предполагавшихся ранее 1,9% ВВП.

Дефицит платежного баланса Турции, который больше тревожит инвесторов, уменьшится с 4,7% ВВП в этом году до 3,3% ВВП в следующем и 2,7% ВВП в 2020 году.

Турецкая лира к 15:35 в четверг подешевела на 1,1% в паре с долларом США, до 6,32 лиры.