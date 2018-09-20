SOCAR в IV квартале 2018г введет в строй новую битумную установку на БНПЗ

Новая битумная установка на Бакинском нефтеперерабатывающем завода (БНПЗ) им. Г.Алиева будет введена в эксплуатацию в IV-ом квартале 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).
"Ввод в строй битумной установки на БНПЗ планируется до конца 2018 года, ориентировочно в октябре-ноябре", - сообщили в компании.
Церемония закладки фундамента новой битумной установки на БНПЗ состоялась 19 сентября 2016 года. На установке будет производиться дорожный битум марки EN 40/60.
Мощность установки составит 400 тыс. тонн в год. До этого времени производство битума в Азербайджане будет продолжено на действующей битумной установке НПЗ Azerneftyag. После ввода в строй новой установки существующая установка мощностью 250 тыс. тонн битума в год будет демонтирована.
Генеральным подрядчиком компании SOCAR по строительству новой битумной установки является австрийская компания "Porner GmbH". С данной компанией 2 августа 2016 года был подписан контракт на детальное проектирование и строительство (Engineering, Procurement and Construction, EPC) установки.
Бакинский нефтеперерабатывающий завод им Г.Алиева является единственным НПЗ в Азербайджане, в состав которого с 1 января 2015 года включен и НПЗ Azerneftyag.
Н.Аббасова
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