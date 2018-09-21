Суд в Эстонии приговорил гражданина страны к году и восьми месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу РФ

Харьюский уездный суд в Эстонии по обвинению в заговоре против республики приговорил к году и восьми месяцам тюремного заключения 32-летнего гражданина страны Евгения Славина, признав его виновным соборе данных для российской военной разведки ГРУ, сообщает эстонское издание Postimees.
Приговор был вынесен 10 сентября в ходе договорного производства, отмечается в сообщении.
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала Е.Славина 1 июля и с этого времени он находится под стражей.
Согласно обвинению, гражданин Эстонии с апреля 2016 года поддерживал связь с работниками ГРУ. Информацию Е.Славин передавал по телефону, через электронные письма и сообщения, а также на встречах на территории России. Одно из заданий Е.Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии, отмечается в сообщении.
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