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Дальнее зарубежье 21.09.2018 16:03

Суд в Эстонии приговорил гражданина страны к году и восьми месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу РФ

Харьюский уездный суд в Эстонии по обвинению в заговоре против республики приговорил к году и восьми месяцам тюремного заключения 32-летнего гражданина страны Евгения Славина, признав его виновным соборе данных для российской военной разведки ГРУ, сообщает эстонское издание Postimees.

Приговор был вынесен 10 сентября в ходе договорного производства, отмечается в сообщении.

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала Е.Славина 1 июля и с этого времени он находится под стражей.

Согласно обвинению, гражданин Эстонии с апреля 2016 года поддерживал связь с работниками ГРУ. Информацию Е.Славин передавал по телефону, через электронные письма и сообщения, а также на встречах на территории России. Одно из заданий Е.Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии, отмечается в сообщении.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, СУД, ШПИОНАЖ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]