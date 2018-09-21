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Дальнее зарубежье 21.09.2018 16:57

Турецко-американские патрули начнут нести службу в сирийском Манбидже, заявляют в Анкаре

Вооруженные силы Турции и США договорились о совместном патрулировании территорий в районе города Манбидж на севере Сирии, сообщил в пятницу журналистам представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, Анкара рассчитывала, что план по Манбиджу будет реализован без задержек, но взаимодействие США с силами сирийских курдов оставалось ключевым камнем преткновения между сторонами.

Как заявил И.Калын, Турция продолжит предпринимать необходимые меры для того, чтобы не допустить военных операций против сил сирийской "умеренной оппозиции" в регионе.

По его словам, Турция рассчитывает на то, что международное сообщество внесет свой вклад в мирный политический процесс в Сирии.

Ранее на этой неделе Турция и Россия договорились о создании зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, МАНБИДЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]