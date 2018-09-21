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Регион 21.09.2018 17:48

США удалили узбекский хлопок из списка товаров, произведенных с использованием детского труда

Министерство труда США исключило хлопок из Узбекистана из списка товаров, производимых с использованием детского труда или по принуждению, сообщила в пятницу пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

Министерство труда США опубликовало 17-й ежегодный отчет с данными об использовании детского труда в мире (отчет TDA). "В отчете TDA отмечается, что Узбекистан впервые добился прогресса, существенно сократив использование принудительного детского труда при сборе хлопка", - говорится в сообщении.

Министерство труда США одновременно обнародовало список товаров, производимых с использованием детского труда или по принуждению, включающий 148 товаров из 76 стран мира. В этом году из списка был исключен узбекский хлопок.

"Соединенные Штаты высоко оценивают это важное достижение в Узбекистане и настоятельно призывают правительство продолжать предоставлять независимым наблюдателям беспрепятственный доступ к мониторингу условий труда во время сбора хлопка (...) и наказывать чиновников, которые угрожают или задерживают наблюдателей, или требуют от детей приносить хлопок в школу ", - говорится в сообщении посольства США в Ташкенте.

В Узбекистане до недавнего времени практиковалось привлечение работников сферы образования, здравоохранения, других бюджетных и иных организаций, студентов и учащихся образовательных учреждений к работам по благоустройству и озеленению территорий районов и городов, сбору металлолома и макулатуры, а также сезонным работам в сельском хозяйстве, включая сбор хлопка.

Ранее, Международная организация труда (МОТ) официально подтвердила, что Узбекистан прекратил использование детского труда на хлопковых полях. Выступая в сентябре 2017 года на сессии Генассамблеи ООН, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обещал покончить в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с МОТ.

В ноябре 2017 года в Аргентине на Всемирной конференции по эффективному искоренению детского труда Узбекистан взял на себя обязательство сотрудничать в решении этой проблемы с независимыми группами гражданского общества.

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев в преддверии хлопкоуборочной кампании, которая начинается в сентябре, заявил, что основным фактором привлечения людей к сбору урожая хлопка станет экономическая заинтересованность. В этой связи власти повысили оплату труда сборщиков сырца, взяли на себя расходы на транспорт, проживание и еду.

В Узбекистане в 2018 году хлопок посеян на площади около 1,1 млн гектаров. По данным статистических служб, в 2017 году в Узбекистане было заготовлено более 2,93 млн тонн хлопка.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ХЛОПОК, ДЕТИ


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