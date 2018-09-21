Володин сообщил о предстоящих в Турции двусторонних встречах с лидерами парламентов ряда стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в рамках предстоящего в начале октября в Турции третьего Совещания спикеров стран Евразии предполагается провести ряд двусторонних встреч с коллегами - главами парламентов.
"В день прилета в воскресенье (7 октября), уже вечером, мы встретимся с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным. Много накопилось вопросов, которые требуют обсуждения", - сказал "Интерфаксу" в пятницу В.Володин.
Совещание спикеров состоится в Анталии 7-9 октября.
Председатель Госдумы добавил, что речь на встрече с казахстанским коллегой будет, в первую очередь идти о развитии двусторонних отношений.
На государственном уровне отношения между нашими странами динамично развиваются, отметил спикер. "Важно, чтобы парламентское измерение соответствовало этой динамике", - подчеркнул он.
Ожидается, что на "полях" совещания спикеров В.Володин также проведет переговоры с визави из Турции, Ирана, Республики Корея, Индии и ряда других стран.
"Организация этих встреч сейчас прорабатывается", - сообщили "Интерфаксу" в Госдуме.
В.Володин обратил внимание на то, что дискуссии будут идти по вопросам, которые для всех делегаций стран-участниц являются актуальными. "Это вопросы развития экономики, вопросы безопасности, борьбы с терроризмом. Вот, пожалуй, ключевые темы, которые волнуют всех", - сказал политик.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что совещание в Анталии может открыть президент Турции Реджеп Эрдоган. "Мы рассчитываем, что Эрдоган откроет совещание спикеров, мы этого хотели бы", - заявил Л.Слуцкий журналистам в среду. Он также не исключил участия в этом совещании министра иностранных дел Турции. Л.Слуцкий сказал, что значительная часть вопросов в рамках этого совещания будет касаться обеспечения безопасности и стабильности в регионах Евразии.
В Азербайджане сеть «Друг малого и среднего бизнеса» будет включать 60 пунктов
В Баку в рамках КОВ НАТО проведено учение по самооценке
Баку противодействует необоснованным нападкам против Азербайджана со стороны международных организаций – президент Алиев
Нефть замедлила подъем к вечеру, Brent подорожала до $78,81 за баррель
Президент Алиев утвердил штат и структуру Госагентства по туризму
Последствия июльской аварии на Азербайджанской ТЭС устранены – Азерэнержи
Число жертв крушения парома в Танзании достигло почти 130 человек
Выход астронавтов МКС в открытый космос откладывается из-за проблем с доставкой аккумулятора
Президент Алиев принимает участие в церемонии открытии ЧМ по дзюдо в Баку
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов
Кредиты на большую сумму в Банк Республике можно получит за короткое время
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»