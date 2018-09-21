Володин сообщил о предстоящих в Турции двусторонних встречах с лидерами парламентов ряда стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в рамках предстоящего в начале октября в Турции третьего Совещания спикеров стран Евразии предполагается провести ряд двусторонних встреч с коллегами - главами парламентов.

"В день прилета в воскресенье (7 октября), уже вечером, мы встретимся с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным. Много накопилось вопросов, которые требуют обсуждения", - сказал "Интерфаксу" в пятницу В.Володин.

Совещание спикеров состоится в Анталии 7-9 октября.

Председатель Госдумы добавил, что речь на встрече с казахстанским коллегой будет, в первую очередь идти о развитии двусторонних отношений.

На государственном уровне отношения между нашими странами динамично развиваются, отметил спикер. "Важно, чтобы парламентское измерение соответствовало этой динамике", - подчеркнул он.

Ожидается, что на "полях" совещания спикеров В.Володин также проведет переговоры с визави из Турции, Ирана, Республики Корея, Индии и ряда других стран.

"Организация этих встреч сейчас прорабатывается", - сообщили "Интерфаксу" в Госдуме.

В.Володин обратил внимание на то, что дискуссии будут идти по вопросам, которые для всех делегаций стран-участниц являются актуальными. "Это вопросы развития экономики, вопросы безопасности, борьбы с терроризмом. Вот, пожалуй, ключевые темы, которые волнуют всех", - сказал политик.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что совещание в Анталии может открыть президент Турции Реджеп Эрдоган. "Мы рассчитываем, что Эрдоган откроет совещание спикеров, мы этого хотели бы", - заявил Л.Слуцкий журналистам в среду. Он также не исключил участия в этом совещании министра иностранных дел Турции. Л.Слуцкий сказал, что значительная часть вопросов в рамках этого совещания будет касаться обеспечения безопасности и стабильности в регионах Евразии.