10 человек погибли, 21 ранен в результате нападения на военный парад в Иране

Не менее 10 человек погибли, в том числе журналист, и еще 21 человек получил ранения в результате нападения на военный парад в городе Ахваз на юго-западе Ирана, сообщает в субботу агентство "Тасним" со ссылкой на заместителя губернатора провинции Хузестан Али Хоссейнзаде.

Он назвал нападение "трусливой террористической атакой", отметив, что число жертв может возрасти, так как некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения.

Властям удалось ликвидировать двух террористов и арестовать еще двух нападавших.

Военный парад в Ахвазе прошел в рамках недели "Священной обороны" в память об ирано-иракской войне в 1980-е годы.