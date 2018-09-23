Инициатива правительства Грузии о культивации и экспорте конопли была не правильно понята в обществе - премьер

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что правительство не будет форсировать инициативу, касающуюся культивации конопли и экспорта марихуаны.

"Это не наш почерк. Эта инициатива получила неправильную интерпретацию в обществе", - сказал находящийся с рабочим визитом в США М.Бахтадзе в эфире телекомпании "Имеди" вечером в субботу.

По словам премьера, связанная с коноплей инициатива правительства касалась двух направлений и, соответственно, это было две разных предложения.

"Первая касалась той конкретной правовой реальности, которая возникла после решения Конституционного суда Грузии, когда ответственное правительство должно было принять конкретные решения в как можно короткий срок. Соответственно, был разработан строгий документ о регуляции потребления конопли, в котором прописан каждый риск", - заявил М.Бахтадзе.

При этом он подчеркнул, что данными регуляциями было важно защитить здоровье молодых.

"Что касается второго направления, то и здесь наша инициатива предусматривала культивацию конопли в медицинских целях, причем, лишь для экспортных рынков. Исходя из этого, мы были честны перед грузинским обществом. Я говорил, что регуляции и в первой, и во второй части будут такими жесткими, которые исключат попадание на рынок хотя бы одного грамма этого вещества (марихуаны - ИФ) или растения в бесконтрольном режиме", - заявил премьер.

Хотя, отметил он, за этим последовали волнения, поскольку, по его словам, видимо, необходима была еще большая коммуникация с обществом. "Политическим почерком "Грузинской мечты" (правящая в Грузии партия - ИФ) является поиск консенсуса с грузинской общественностью, ее информирование, максимальная включенность, тем более, на такие темы, и только после этого разработка и принятие конкретного решения", - сказал М.Бахтадзе.

"Поэтому наша команда приняла еще одно ответственное решение - остановить на этом этапе вторую инициативу и провести интенсивные дополнительные консультации со всеми заинтересованными сторонами и только после окончательного согласования позиций осуществить ее оценку", - заявил глава правительства.

Как сообщалось, в минувший четверг парламент Грузии принял в первом чтении представленный МВД законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны в связи с решением Конституционного суда, допускающего использование этого наркотика в личном пространстве.

Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи (Шишка)" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны. 30 июля 2018 года по иску этой же партии КС признал неконституционной норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что вызвало неоднозначную реакцию в стране.