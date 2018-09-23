Инициатива правительства Грузии о культивации и экспорте конопли была не правильно понята в обществе - премьер

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что правительство не будет форсировать инициативу, касающуюся культивации конопли и экспорта марихуаны.
"Это не наш почерк. Эта инициатива получила неправильную интерпретацию в обществе", - сказал находящийся с рабочим визитом в США М.Бахтадзе в эфире телекомпании "Имеди" вечером в субботу.
По словам премьера, связанная с коноплей инициатива правительства касалась двух направлений и, соответственно, это было две разных предложения.
"Первая касалась той конкретной правовой реальности, которая возникла после решения Конституционного суда Грузии, когда ответственное правительство должно было принять конкретные решения в как можно короткий срок. Соответственно, был разработан строгий документ о регуляции потребления конопли, в котором прописан каждый риск", - заявил М.Бахтадзе.
При этом он подчеркнул, что данными регуляциями было важно защитить здоровье молодых.
"Что касается второго направления, то и здесь наша инициатива предусматривала культивацию конопли в медицинских целях, причем, лишь для экспортных рынков. Исходя из этого, мы были честны перед грузинским обществом. Я говорил, что регуляции и в первой, и во второй части будут такими жесткими, которые исключат попадание на рынок хотя бы одного грамма этого вещества (марихуаны - ИФ) или растения в бесконтрольном режиме", - заявил премьер.
Хотя, отметил он, за этим последовали волнения, поскольку, по его словам, видимо, необходима была еще большая коммуникация с обществом. "Политическим почерком "Грузинской мечты" (правящая в Грузии партия - ИФ) является поиск консенсуса с грузинской общественностью, ее информирование, максимальная включенность, тем более, на такие темы, и только после этого разработка и принятие конкретного решения", - сказал М.Бахтадзе.
"Поэтому наша команда приняла еще одно ответственное решение - остановить на этом этапе вторую инициативу и провести интенсивные дополнительные консультации со всеми заинтересованными сторонами и только после окончательного согласования позиций осуществить ее оценку", - заявил глава правительства.
Как сообщалось, в минувший четверг парламент Грузии принял в первом чтении представленный МВД законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны в связи с решением Конституционного суда, допускающего использование этого наркотика в личном пространстве.
Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи (Шишка)" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны. 30 июля 2018 года по иску этой же партии КС признал неконституционной норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что вызвало неоднозначную реакцию в стране.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге в связи с многочисленными жертвами в результате теракта
Мировой спрос на нефть к 2023г может вырасти до 104,5 млн б/с, к 2040г - до 111,7 млн б/с за счет ОПЕК и азиатских стран
Новак: встреча мониторингового комитета ОПЕК+ в ноябре запланирована опционально, в зависимости от ситуации на рынке
Новак: решение министерского комитета ОПЕК+ - следовать июньским договоренностям
Взрыв в пригороде Парижа привел к ранениям шести человек, двое серьезно пострадали - СМИ
Фильм "Кастинг" получил гран-при фестиваля кино и театра "Амурская осень"
В Баку произошло извержение второго по величине крупнейшего грязевого вулкана в мире
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов
Кредиты на большую сумму в Банк Республике можно получит за короткое время
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»