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Дальнее зарубежье 23.09.2018 13:59

Более 100 тыс. верующих пришли на богослужение папы Франциска в Каунасе

Свыше 100 тыс. человек, по оценке организаторов, собрались в воскресенье в каунасском парке Сантакос, чтобы принять участие в богослужении, проводит папа римский Франциск.

Прибывшего в Каунас под песнопения в открытом папамобиле понтифика толпа встретила флагами Литвы и Ватикана.

С раннего утра на площади звучали песнопения, демонстрировались документальные фильмы.

Обращаясь к верующим перед началом мессы, епископ Кястутис Кевалас сказал, что поддержка церкви очень важна для закрепления свободы Литвы. "Мы преодолели внешнюю оккупацию. Мы знаем, что значит стоять с молитвой даже перед танками, что значит стоять на "Балтийском пути" и переживать единение. Мы знаем, что слово Бога действует", - сказал священник.

"Сегодня нам нужно ободрение для надежды - не оставить проект свободы на полпути", - сказал епископ.

Ночь в двенадцати школах Каунаса провели 1,4 тыс. паломников с Украины, из Белоруссии, Польши, Латвии и России, рассказала агентства BNS координатор Агне Григайтите.

Богослужение началось в 10:00.

25 лет назад на этом же месте, в парке Сантакос провел богослужение тогдашний понтифик Иоанн Павел II.

Папа Франциск прибыл в Литву в субботу. Он встретился в Вильнюсе с руководителями государства, обратился к верующим со Святых Ворот и на Кафедральной площади. По словам организаторов, приветствовать папу в Вильнюсе в субботу собралось 60 тысяч человек.

В Вильнюсе папа призвал литовцев черпать силу в прошлом народа, но быть при этом терпимыми и не поддаваться тем, кто поощряет раздробленность, пользуясь чувством незащищенности.

Понтифик призвал литовскую молодежь сопротивляться такому индивидуализму, который отграничивает людей от других, делает их эгоцентричными и высокомерными.

Во второй половине дня в воскресенье папа Франциск вернется в литовскую столицу.

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Тэги: ЛИТВА, ПАПА, БОГОСЛУЖЕНИЕ, ВЕРУЮЩИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]