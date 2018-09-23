Более 100 тыс. верующих пришли на богослужение папы Франциска в Каунасе

Свыше 100 тыс. человек, по оценке организаторов, собрались в воскресенье в каунасском парке Сантакос, чтобы принять участие в богослужении, проводит папа римский Франциск.
Прибывшего в Каунас под песнопения в открытом папамобиле понтифика толпа встретила флагами Литвы и Ватикана.
С раннего утра на площади звучали песнопения, демонстрировались документальные фильмы.
Обращаясь к верующим перед началом мессы, епископ Кястутис Кевалас сказал, что поддержка церкви очень важна для закрепления свободы Литвы. "Мы преодолели внешнюю оккупацию. Мы знаем, что значит стоять с молитвой даже перед танками, что значит стоять на "Балтийском пути" и переживать единение. Мы знаем, что слово Бога действует", - сказал священник.
"Сегодня нам нужно ободрение для надежды - не оставить проект свободы на полпути", - сказал епископ.
Ночь в двенадцати школах Каунаса провели 1,4 тыс. паломников с Украины, из Белоруссии, Польши, Латвии и России, рассказала агентства BNS координатор Агне Григайтите.
Богослужение началось в 10:00.
25 лет назад на этом же месте, в парке Сантакос провел богослужение тогдашний понтифик Иоанн Павел II.
Папа Франциск прибыл в Литву в субботу. Он встретился в Вильнюсе с руководителями государства, обратился к верующим со Святых Ворот и на Кафедральной площади. По словам организаторов, приветствовать папу в Вильнюсе в субботу собралось 60 тысяч человек.
В Вильнюсе папа призвал литовцев черпать силу в прошлом народа, но быть при этом терпимыми и не поддаваться тем, кто поощряет раздробленность, пользуясь чувством незащищенности.
Понтифик призвал литовскую молодежь сопротивляться такому индивидуализму, который отграничивает людей от других, делает их эгоцентричными и высокомерными.
Во второй половине дня в воскресенье папа Франциск вернется в литовскую столицу.
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