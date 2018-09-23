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Дальнее зарубежье 23.09.2018 16:23

Команда британского премьера готовится провести досрочные парламентские выборы в ноябре - газета

Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проводит работу по подготовке к досрочным парламентским выборам в ноябре этого года, пишет в воскресенье британская газета "Дейли экспресс".

По данным издания, два ближайших советника Т.Мэй уже начали готовиться к внезапным выборам осенью этого года.

"Посредством выборов Т.Мэй намерена усилить свою позицию в парламенте и "спасти" продолжающиеся переговоры по Brexit", - пишет "Дейли экспресс".

Поводом к подготовке к досрочным выборам, вероятно, стал прошедший неформальный саммит ЕС в Зальцбурге, отмечается в сообщении.

На этой неделе Т.Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из ЕС зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.

В свою очередь, председатель Европейского Совета Дональд Туск сказал, что переговоры по Brexit переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности, Д.Туск указал на необходимость для Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МЭЙ, ВЫБОРЫ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]