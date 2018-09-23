Команда британского премьера готовится провести досрочные парламентские выборы в ноябре - газета

Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проводит работу по подготовке к досрочным парламентским выборам в ноябре этого года, пишет в воскресенье британская газета "Дейли экспресс".
По данным издания, два ближайших советника Т.Мэй уже начали готовиться к внезапным выборам осенью этого года.
"Посредством выборов Т.Мэй намерена усилить свою позицию в парламенте и "спасти" продолжающиеся переговоры по Brexit", - пишет "Дейли экспресс".
Поводом к подготовке к досрочным выборам, вероятно, стал прошедший неформальный саммит ЕС в Зальцбурге, отмечается в сообщении.
На этой неделе Т.Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из ЕС зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.
В свою очередь, председатель Европейского Совета Дональд Туск сказал, что переговоры по Brexit переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности, Д.Туск указал на необходимость для Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.
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