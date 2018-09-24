Эрдоган обещает создать новые зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата

Турция намерена создать, в дополнение к уже имеющимся, зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая в Нью-Йорке на встрече с представителями турецкой общины в США, Р.Т.Эрдоган напомнил, что Турция уже превратила ряд районов на севере Сирии в зоны безопасности для сирийцев.
"Мы предпримем аналогичные шаги к востоку от Евфрата", - сообщил президент, которого в понедельник цитируют турецкие СМИ.
Район к востоку от Евфрата контролирует оппозиционная коалиция Сирийские демократические силы (СДС), костяк которых составляют курды из Партии демократического союза (ПДС). Эту курдскую организацию Анкара считает террористической и ведет с ней борьбу в Сирии.
Между тем, СДС пользуется поддержкой со стороны США.
Рособоронэкспорт на "полях" ADEX-2018 рассмотрит новые проекты для совместной разработки и производства образцов военной продукции
Миноборонпром Азербайджана на ADEX-2018 представит свыше 260 наименований продукции
Главы МИД Азербайджана и Армении 26 сентября проведут в Нью-Йорке переговоры по карабахскому урегулированию
Власти Дагестана обсудили проблемы международных грузоперевозок с Азербайджаном
Сумгайытская электростанция в январе-августе выработала более 2,1 млрд кВт/час электроэнергии
Нефть Brent поднялась до максимума с ноября 2014г на опасениях дефицита предложения
Пять человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Саратовской области
Взрыв в пригороде Парижа привел к ранениям шести человек, двое серьезно пострадали - СМИ
Фильм "Кастинг" получил гран-при фестиваля кино и театра "Амурская осень"
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В рамках «Caspian Energy Forum Baku– 2018» 8 компаний заключили соглашения о сотрудничестве
В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов
Кредиты на большую сумму в Банк Республике можно получит за короткое время
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»