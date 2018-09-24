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Дальнее зарубежье 24.09.2018 13:12

Эрдоган обещает создать новые зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата

Турция намерена создать, в дополнение к уже имеющимся, зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая в Нью-Йорке на встрече с представителями турецкой общины в США, Р.Т.Эрдоган напомнил, что Турция уже превратила ряд районов на севере Сирии в зоны безопасности для сирийцев.

"Мы предпримем аналогичные шаги к востоку от Евфрата", - сообщил президент, которого в понедельник цитируют турецкие СМИ.

Район к востоку от Евфрата контролирует оппозиционная коалиция Сирийские демократические силы (СДС), костяк которых составляют курды из Партии демократического союза (ПДС). Эту курдскую организацию Анкара считает террористической и ведет с ней борьбу в Сирии.

Между тем, СДС пользуется поддержкой со стороны США.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]