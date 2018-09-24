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Бизнес и законодательство 24.09.2018 12:31

ГКИВ рассчитывает в октябре продать на аукционе Гейгельский кардиоревматологический санаторий

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана на аукционе 23 октября выставит Гейгельский кардиоревматологический санаторий, отмечается в сообщении комитета.

«23 октября состоится очередной аукцион по продаже госимущества. Одним из привлекательных объектов является Гейгельский кардиоревматологический санаторий. Общая площадь этого объекта составляет 1,117 тыс. кв. м.», - отмечается в сообщении.

В целом, на аукцион будет выставлено 170 объектов госимущества. Из них акции 23 акционерных обществ, а также 91 малых предприятия и объектов, 9 транспортных средств, 47 неиспользуемых нежилых участков и др.

Акционерные общества, выставленные на продажу, осуществляют свою деятельность в Баку, Сальянах, Евлахе, Бейлагане, Исмаиллы и других районах Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГКИВ, САНАТОРИЙ, АУКЦИОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]