ГКИВ рассчитывает в октябре продать на аукционе Гейгельский кардиоревматологический санаторий

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана на аукционе 23 октября выставит Гейгельский кардиоревматологический санаторий, отмечается в сообщении комитета.
«23 октября состоится очередной аукцион по продаже госимущества. Одним из привлекательных объектов является Гейгельский кардиоревматологический санаторий. Общая площадь этого объекта составляет 1,117 тыс. кв. м.», - отмечается в сообщении.
В целом, на аукцион будет выставлено 170 объектов госимущества. Из них акции 23 акционерных обществ, а также 91 малых предприятия и объектов, 9 транспортных средств, 47 неиспользуемых нежилых участков и др.
Акционерные общества, выставленные на продажу, осуществляют свою деятельность в Баку, Сальянах, Евлахе, Бейлагане, Исмаиллы и других районах Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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