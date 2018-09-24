Генералу Феоктистову вернут $2 млн, переданные в качестве взятки экс-министру Улюкаеву - решение Мосгорсуда (версия 2)

Мосгорсуд в понедельник признал законным решение о возвращении бывшему руководителю службы безопасности "Роснефти", генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

"Постановление Замоскворецкого суда, которым $2 млн возвращены по принадлежности, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила судья.

Таким образом, Мосгорсуд не нашёл оснований не возвращать О.Феоктистову денежные средства, выданные им главе "Роснефти" Игорю Сечину для проведения оперативного эксперимента.

Замоскворецкий суд Москвы 29 июня удовлетворил ходатайство бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти", генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн.

Это решение сегодня вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

В ходе судебного разбирательства в Замоскворецком суде выяснилось, что $2 млн для оперативного эксперимента в отношении чиновника О.Феоктистов взял у знакомого "частного инвестора", некоего Валерия Михайлова.

Как ожидается, после получения денег, О.Феоктистов вернёт их собственнику.

Получить деньги генерал сможет уже до конца недели. По словам прокурора, $2 млн будут возвращены О.Феоктистову, как только решение суда поступит к следователю.

В Мосгорсуде же пообещали выдать сторонам полный текст постановления через трое суток.

В понедельник заседание в Мосгорсуде также прошло в закрытом от слушателей режиме.

В ходе слушаний А.Улюкаев, который участвовал в деле по видеоконференцсвязи, и его адвокат Лариса Каштанов просили суд признать незаконным и необоснованным решение районного суда и не возвращать деньги О.Феоктистову.

В свою очередь, прокурор и представитель О.Феоктистова заявили об отсутствии оснований для удовлетворения требований жалобы.

В июне пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил "Интерфаксу", что в компании не будут комментировать решение Замоскворецкого суда Москвы.

"Мы не комментируем это решение. Насколько мы знаем, суд был закрытым. Нас это не касается, поэтому никаких оснований комментировать эту информацию у меня нет", - сказал он.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" И.Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.