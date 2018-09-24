Полиция отпустила мужчину, задержанного у Букингемского дворца с электрошокером

Полиция освободила мужчину, задержанного ранее у Букингемского дворца в Лондоне, сообщила в понедельник газета "Гардиан".
38-летний мужчина, приехавший из Нидерландов, был задержан накануне при входе во дворец, когда сотрудники сил безопасности в ходе досмотра обнаружили у него устройство, похожее на электрошокер. Он был отправлен в отделение лондонской полиции, где его допросили. Вскоре полиция сообщила, что инцидент не связан с терроризмом, и мужчина не представлял никакой угрозы.
Кроме того, оказалось, что имеющееся у мужчины устройство было очень малой мощности и представляло собой брелок на связке ключей.
Однако в полиции Лондона после этого инцидента напомнили всем туристам о необходимости быть бдительными и соблюдать британское законодательство.
"Сотрудники напоминают тем лицам, которые посещают Великобританию, что им необходимо убедиться, что все предметы, которые они имеют при себе, соответствуют законодательству, действующему в Великобритании. Это касается, в том числе, ножей и личных устройств типа электрошокеров Taser, которые могут считаться оружием для нападения", - говорится в заявлении полиции.
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