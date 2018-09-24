Швейцария заявила о намерении купить комплексы ПРО у Франции, Израиля или США

Швейцария направила трем странам - Франции, Израилю и США - предложения о закупках у них комплексов противоракетной обороны и намерена получить предложения к весне 2019 года, говорится в сообщении Федерального офиса по закупкам вооружения, опубликованном в понедельник на веб-сайте швейцарского правительства.
"Швейцария направила правительствам трех стран первые запросы о закупках комплексов класса земля-воздух и ожидает получить о них предложения к концу марта 2019 года", - отмечается в документе.
В заявлении подчеркивается, что запросы были направлены трем кандидатам, а именно - "европейскому консорциуму Eurosam относительно комплекса SAMP-T, израильской компании Rafael насчет многоуровневой противоракетной системы "Праща Давида", а также американской военно-промышленной компании Raytheon относительно противоракетного комплекса "Пэтриот".
Швейцарские власти ожидают, что в ответах от компаний будут содержаться такие данные, как "возможности комплексов, стоимость материально-технического обеспечения, информация и предложения о сотрудничестве между Швейцарией и властями страны, которая предоставит комплексы, данные о возможном заключении компенсационной сделки, оценка и анализ экономической эффективности сделки".
На основании подобных сведений, полученных от трех компаний, и их сравнения Швейцария намерена выбрать поставщика комплексов ПРО и летом 2019 года приступить к испытаниям.
МИД Азербайджана проверяет информацию о незаконном визите американских врачей в Нагорный Карабах
Баку и Уланбатор могут наладить сотрудничество в сфере спутниковых технологий
Вице-премьер Болгарии Каракачанов посетит Азербайджан для участия в выставке ADEX-2018
Экс-премьер Грузии Квирикашвили станет советником ЕБРР и будет работать в Узбекистане - СМИ
Bank of America повысил прогноз цены нефти Brent до $80 за баррель в 2019г
Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с ноября 2014 года
Определились финалисты премии ТЭФИ
Michael Kors близок к покупке дома моды Versace, сумма сделки может составить $2 млрд
Пять человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Саратовской области
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
Nar провел очередную встречу с корпоративными клиентами
Главный исполнительный директор Bakcell о стартапах и внедрении цифровых технологий в секторе телекоммуникаций
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»