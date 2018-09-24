Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9967 RUR   0.0256 GBR   2.2236 TRY   0.2688

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 33° Завтра 19° 27° 26 Сен 16° 24° 27 Сен 15° 21°

Дальнее зарубежье 24.09.2018 19:14

Самолет ВМС США совершил разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник совершил разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение длительного времени курсировал у сирийского побережья.

Кроме того, в понедельник к югу от Сирии в воздушном пространстве Иордании и Израиля совершил разведывательный полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС США E-3B Sentry AWACS.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.

"Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - сказал С.Шойгу.

Заявление о поставках ЗРК С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни военно-транспортная авиация ВКС РФ совершила несколько рейсов из России на авиабазу Хмеймим. В частности, в понедельник там совершил посадку тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД с бортовым номером RA78850. Аналогичный полет самолета Ил-76МД в Хмеймим был зафиксирован 22 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РАЗВЕДКА, СИРИЯ, РОССИЯ


Похожие новости


Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи Северной Кореи Американские военные самолеты вновь провели разведку у сирийского побережья и российских баз Самолет ВВС США провел разведку у российских рубежей на юге Балтики Путин: шпионить против собственных союзников неприлично Глава ФБР в пятницу встречается с парламентариями, имеющими высший допуск к секретной информации ЦРУ занималось сбором информации о выборах во Франции в 2012 году - WikiLeaks

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]