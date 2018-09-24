Самолет ВМС США совершил разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник совершил разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение длительного времени курсировал у сирийского побережья.
Кроме того, в понедельник к югу от Сирии в воздушном пространстве Иордании и Израиля совершил разведывательный полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС США E-3B Sentry AWACS.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.
"Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - сказал С.Шойгу.
Заявление о поставках ЗРК С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.
По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни военно-транспортная авиация ВКС РФ совершила несколько рейсов из России на авиабазу Хмеймим. В частности, в понедельник там совершил посадку тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД с бортовым номером RA78850. Аналогичный полет самолета Ил-76МД в Хмеймим был зафиксирован 22 сентября.
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