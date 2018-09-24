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Дальнее зарубежье 24.09.2018 17:26

Террористы под контролем турецких военных перебираются из Идлиба в Африн - СМИ

Турецкая армия помогает боевикам "Джебхат ан-Нусры" и ряду других террористических группировок перебираться из провинции Идлиб в район Африна, на северо-западе Сирии, сообщило иранское информационное агентство Фарс.

Издание со ссылкой на курдские СМИ, отмечает, что значительное число террористов перебрались в ряд населенных пунктов Африна при помощи турецких военных и под присмотром турецкой разведки.

При этом, по данным СМИ, турецкие военные силой вынуждают мирных жителей этих населенных пунктов покидать родные дома, чтобы разместить семьи террористов.

17 сентября лидеры РФ и Турции договорились в Сочи о создании в северной провинции Идлибе демилитаризованной зоны на линии разграничения между правительственными войсками и оппозицией. До 15 октября из этих зон должны быть выведены террористические группировки, включая "ан-Нусру". Задача размежевать умеренных оппозиционеров от террористов и вывести из зоны последних возложены на Турцию.

Кантон Африн был частью курдской автономии на севере Сирии. Турецкая армия в ходе военной операции заняла Африн, изгнав оттуда курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической группировкой.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, АФРИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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