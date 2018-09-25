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25.09.2018 12:46

В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Александра Солженицына

24 сентября с.г. на площадке научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) «Центр россиеведения» Азербайджанского университета языков (АУЯ) прошел организованный представительством Россотрудничества в Азербайджане, Азербайджанским университетом языков и Домом русского зарубежья имени А.И. Солженицына (город Москва) при поддержке Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения русского писателя Александра Солженицына.

Открыл круглый стол ректор АУЯ Кямал Абдуллаев. Заведующая отделом Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына Галина Тюрина выступила с докладом и представила видеопрезентацию, посвященные творчеству Александра Солженицына.

В работе круглого стола приняли участие руководитель НИЛ «Центр россиеведения» АУЯ Мамед Алиев, советник Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Игорь Еронин, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, преподаватели и аспиранты бакинских вузов.

В этот же день в Российском информационно-культурном центре в городе Баку открылась фотовыставка «Доверенный летописец эпохи», приуроченная к юбилею писателя. Она подготовлена Россотрудничеством, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям России, Департаментом культуры города Москвы и Домом русского зарубежья имени А.И. Солженицына.

Галина Тюрина рассказала о непростом жизненном и творческом пути писателя, а также пообщалась с молодыми азербайджанцами - участниками культурно-образовательной поездки в города Москву и Казань в рамках проекта «Здравствуй, Россия!».

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]