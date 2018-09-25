Лейбористы готовы проголосовать против соглашения о выходе Британии из ЕС, которого достигнет Мэй - СМИ

Основная оппозиционная партия Великобритании, Лейбористская партия, готова проголосовать против сделки по Brexit, которую премьер-министру Терезе Мэй удастся достичь по итогам переговоров с ЕС, сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на выдержки из речи "теневого" министра по Brexit Кейра Стармера.
"Позвольте мне говорить ясно, здесь и сейчас: если Тереза Мэй приедет со сделкой, которая не соответствует нашим параметрам, а это выглядит все более вероятным, лейбористы проголосуют против нее. Никаких "если", и никаких "но", - говорится в отрывке речи, подготовленном к конференции Лейбористской партии.
Би-би-си отмечает, что комментарии К.Стармера резко увеличивают шансы того, что Brexit потерпит крах в британском парламенте. Лейбористы могут сыграть решающую роль в одобрении Brexit парламентом, так как часть депутатов-консерваторов готовы проголосовать против плана Чекерс, отмечают СМИ.
Лейбористы еще в 2017 году назвали шесть параметров, под которые, по их мнению, должна подходить сделка по Brexit. Среди них защита прав работников, защита национальной безопасности, справедливая миграционная система для британского бизнеса и населения, а также сохранение преимуществ от участия в едином рынке ЕС.
Лейбористы выступают за сохранение Великобритании в таможенном союзе с ЕС, но за выход из единого рынка. План Чекерс, которого придерживается Т.Мэй, подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли.
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