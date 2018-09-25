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Дальнее зарубежье 25.09.2018 16:04

Лейбористы готовы проголосовать против соглашения о выходе Британии из ЕС, которого достигнет Мэй - СМИ

Основная оппозиционная партия Великобритании, Лейбористская партия, готова проголосовать против сделки по Brexit, которую премьер-министру Терезе Мэй удастся достичь по итогам переговоров с ЕС, сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на выдержки из речи "теневого" министра по Brexit Кейра Стармера.

"Позвольте мне говорить ясно, здесь и сейчас: если Тереза Мэй приедет со сделкой, которая не соответствует нашим параметрам, а это выглядит все более вероятным, лейбористы проголосуют против нее. Никаких "если", и никаких "но", - говорится в отрывке речи, подготовленном к конференции Лейбористской партии.

Би-би-си отмечает, что комментарии К.Стармера резко увеличивают шансы того, что Brexit потерпит крах в британском парламенте. Лейбористы могут сыграть решающую роль в одобрении Brexit парламентом, так как часть депутатов-консерваторов готовы проголосовать против плана Чекерс, отмечают СМИ.

Лейбористы еще в 2017 году назвали шесть параметров, под которые, по их мнению, должна подходить сделка по Brexit. Среди них защита прав работников, защита национальной безопасности, справедливая миграционная система для британского бизнеса и населения, а также сохранение преимуществ от участия в едином рынке ЕС.

Лейбористы выступают за сохранение Великобритании в таможенном союзе с ЕС, но за выход из единого рынка. План Чекерс, которого придерживается Т.Мэй, подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]