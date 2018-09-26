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Дальнее зарубежье 26.09.2018 13:14

Ryanair 28 сентября отменит 8% рейсов из-за забастовки бортпроводников в 6 странах Европы

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 28 сентября отменит 190 рейсов из 2,4 тыс. запланированных на этот день, то есть около 8%.

Как сообщается в Twitter авиаперевозчика, будут затронуты 30 тыс. из 450 тыс. пассажиров, которые запланировали перелет на этот день.

Причиной отмены рейсов являются очередные забастовки бортпроводников в Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии.

Ryanair назвала предстоящую забастовку как "ненужную". Авиакомпания заявила, что соглашение с бортперсоналом в Ирландии, Великобритании, Германии и Португалии фактически уже достигнуто и пригласило сотрудников из других стран к продолжению переговоров по поводу заключения соответствующих контрактов, отмечает Deutsche Welle.

Забастовки пилотов и бортпроводников самой прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. Сотрудники Ryanair требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

На прошлой неделе пилотам Ryanair в Германии удалось достичь соглашения о том, что в будущем они получат статус штатных сотрудников и им не придется более самостоятельно оплачивать расходы на повышение квалификации, сообщает немецкая общественно-правовая медиакомпания ARD.

Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.

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Тэги: ЕВРОПА, АВИАКОМПАНИЯ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]