Ryanair 28 сентября отменит 8% рейсов из-за забастовки бортпроводников в 6 странах Европы

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 28 сентября отменит 190 рейсов из 2,4 тыс. запланированных на этот день, то есть около 8%.
Как сообщается в Twitter авиаперевозчика, будут затронуты 30 тыс. из 450 тыс. пассажиров, которые запланировали перелет на этот день.
Причиной отмены рейсов являются очередные забастовки бортпроводников в Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии.
Ryanair назвала предстоящую забастовку как "ненужную". Авиакомпания заявила, что соглашение с бортперсоналом в Ирландии, Великобритании, Германии и Португалии фактически уже достигнуто и пригласило сотрудников из других стран к продолжению переговоров по поводу заключения соответствующих контрактов, отмечает Deutsche Welle.
Забастовки пилотов и бортпроводников самой прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. Сотрудники Ryanair требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.
На прошлой неделе пилотам Ryanair в Германии удалось достичь соглашения о том, что в будущем они получат статус штатных сотрудников и им не придется более самостоятельно оплачивать расходы на повышение квалификации, сообщает немецкая общественно-правовая медиакомпания ARD.
Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.
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