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Дальнее зарубежье 26.09.2018 12:57

Около 10 тыс. человек примут участие в протестах в Берлине против визита Эрдогана в ФРГ

Несколько тысяч человек намерены выйти на улицы Берлина в знак протеста против приезда президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, сообщают в среду европейские СМИ.

По их информации, крупная акция протеста в германской столице намечена на пятницу, когда у Р.Т.Эрдогана и канцлера Германии Ангелы Меркель запланированы переговоры.

Ожидается, что в протестах в Берлине под лозунгом "Эрдогану здесь не рады" примут участие около 10 тыс. человек.

Критики турецкого лидера также призвали жителей Германии выйти на улицы и других городов, протестуя, в частности, против ситуации с правами человека и свободой слова в Турции, а также турецкой операцией против курдов в Сирии.

Планируется, что президент Турции прибудет в столицу ФРГ в четверг. Эта поездка Р.Т.Эрдогана станет его первым официальным визитом в Германию с того момента, как в 2014 году он стал главой государства. Он пробудет в ФРГ несколько дней. В пятницу он, в частности, примет участие в торжественном ужине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Западные СМИ отмечают, что на протяжении нескольких лет отношения между Берлином и Анкарой остаются напряженными. Ухудшение отношений произошло после того, как Германия подвергла критике действия Анкары в отношении оппозиции после попытки военного переворота в Турции летом 2016 года. В частности, недовольство ФРГ вызвало задержание Турцией граждан Германии, которых Анкара обвинила в причастности к путчу.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]