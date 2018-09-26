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Дальнее зарубежье 26.09.2018 16:57

Terrafugia начнет принимать заказы на летающий автомобиль в октябре

Сбор предварительных заказов на первый в мире летающий автомобиль от американской компании Terrafugia, принадлежащей китайскому автоконцерну Geely, начнется в октябре этого года.

Машина представляет собой гибридный бензино-электрический летающий аппарат, сообщил главный исполнительный директор Terrafugia Крис Джаран. Его поставки заказчикам начнутся в 2019 году.

Вместимость летающего автомобиля составит два человека. Переключение между режимами полета и езды займет всего одну минуту, при этом машине для подъема в воздух и приземления необходима взлетно-посадочная полоса.

Первая партия летающих автомобилей будет продаваться в США. Окончательная цена машины пока не определена, сообщает агентство "Синьхуа".

Как сообщил источник в Geely, летающий автомобиль вряд ли будет пользоваться широкой популярностью в связи с высокой стоимостью. Скорее всего, новинка пойдет на частичную замену небольших самолетов и будет использоваться, главным образом, предприятиями или транспортными компаниями.

Следующая модель летающего автомобиля TF-2, которая будет осуществлять вертикальный взлет и посадку, будет представлена также в октябре этого года, а в продажу может поступить в 2023 году, сообщил К.Джаран.

"Летающие автомобили помогут в эффективном решении проблем, связанных с загруженностью дорог, и окажут существенное воздействие на социально-экономическое развитие и окружающую среду", - считает эксперт из университета "Цинхуа" Чжан Янцзюнь.

Geely является одним из крупных частных автопроизводителей в Китае с годовой выручкой в 270 млрд юаней ($39 млрд). Штаб-квартира компании расположена в городе Ханчжоу, административном центре восточной провинции Чжэцзян.

Geely приобрела все активы Terrafugia в 2017 году.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛЬ, ПОЛЕТЫ, ЗАКАЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]