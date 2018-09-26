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Дальнее зарубежье 26.09.2018 18:03

Мать короля Бельгии вернется из Италии из-за проблем со здоровьем

Королева Паола, мать короля Бельгии Филиппа, в среду отправится из Италии в Бельгию из-за проблем со здоровьем, сообщает в среду телеканал RTBF со ссылкой на заявление королевского дворца.

"Из-за проблем со здоровьем, ее высочество королева Паола вернется в Бельгию в течение дня для прохождения медицинского обследования", - говорится в сообщении.

Телеканал утверждает, что 81-летняя королева Паола накануне перенесла инсульт.

По утверждению газеты "Суар", королева была госпитализирована в Италии, она в сознании, может говорить и ходить. На родину королеву доставит самолет министерства обороны Бельгии, а не медицинский борт, пишет газета.

Британская газета "Экспресс" сообщает, что в Италии королева Паола находилась с супругом Альбертом II на отдыхе.

Королева родилась в Италии в 1937 году, в 1959 году она вышла замуж за будущего короля Альберта II. У королевской четы трое детей. В 2013 году Альберт II, правивший с 1993 года, отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОЛЕВА, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]