Мать короля Бельгии вернется из Италии из-за проблем со здоровьем

Королева Паола, мать короля Бельгии Филиппа, в среду отправится из Италии в Бельгию из-за проблем со здоровьем, сообщает в среду телеканал RTBF со ссылкой на заявление королевского дворца.

"Из-за проблем со здоровьем, ее высочество королева Паола вернется в Бельгию в течение дня для прохождения медицинского обследования", - говорится в сообщении.

Телеканал утверждает, что 81-летняя королева Паола накануне перенесла инсульт.

По утверждению газеты "Суар", королева была госпитализирована в Италии, она в сознании, может говорить и ходить. На родину королеву доставит самолет министерства обороны Бельгии, а не медицинский борт, пишет газета.

Британская газета "Экспресс" сообщает, что в Италии королева Паола находилась с супругом Альбертом II на отдыхе.

Королева родилась в Италии в 1937 году, в 1959 году она вышла замуж за будущего короля Альберта II. У королевской четы трое детей. В 2013 году Альберт II, правивший с 1993 года, отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа.