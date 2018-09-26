В фирме арестованного финскими властями россиянина нашли более 3 млн евро

В финской компании Airistoin Helmi, членом правления которой является гражданин России, при обыске в минувшие выходные нашли более 3 млн евро наличными.

"Насчет Airistoin Helmi подтверждаю, что вопрос на данный момент в экономическом преступлении. У нас два сообщения об уголовных делах. Одно касается отмывания денег в крупных масштабах, другое касается грубого налогового нарушению, неверной бухгалтерии и мошенничество с пенсионными платежами. Это отправная точка", - сообщил глава Центральной криминальной полиции Сеппо Колемайнен (Seppo Kolehmainen) в среду на семинаре в парламенте Финляндии.

В интервью порталу телерадиовещания Yle, которое он дал после семинара, он все же отказался называть название компании, но отметил, что "сегодня утром мне сообщили, что на сегодня обнаружено более 3 млн евро наличными, что значительно больше, чем сообщалось ранее. А также определенное количество иностранных денег". Он не уточнил, какие деньги были обнаружены.

Во вторник в Финляндии суд первой инстанции дал санкции на арест 36-летнего гражданина России и 51-летнего гражданина Эстонии.

Они были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, проведенной в минувшие выходные на 17 объектах на островах архипелага Турку и близлежащей материковой части.

Всего было задержано три человека, но один был отпущен в понедельник. Было найдено большое количество интересующих полицию документов и прочих материалов. По сообщению ЦКП, их изучение может занять несколько месяцев.

Руководитель следственной группы ЦКП Томи Таскила (Tomi Taskila) сообщил, что по делу запрошена международная помощь.

"Нам известна следующая страна, в которую мы отправим вопросы. Это не Россия и не Эстония", - сказал он.

В то же время СМИ Финляндии не исключают, что предъявляемые арестованным подозрения в экономических преступлениях - только "прикрытие" настоящих причин полицейской операции. Так, газета Iltalehi со ссылкой на военного эксперта отметила, что отмывание денег и налоговое мошенничество могли использовать как предлог, поскольку расследование такого преступления привлекает меньше внимания, чем военная операция.

Так, подозрения у СМИ вызывает то, что речь идет о покупке недвижимости близ стратегического объекта. Финские СМИ также показывают документы, на которых видно, что объекты с причалами и вертолетной площадкой располагались близ фарватера, ведущего из Турку в Стокгольм.

Озабоченность в связи с этим высказал и президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), заявивший в понедельник, что он "давно озабочен приобретением россиянами недвижимости на стратегически важных территориях". Президент, однако, выразил сомнение, что полицейская операции повлияет на отношения между Финляндией и Россией.