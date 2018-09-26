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Дальнее зарубежье 26.09.2018 19:52

Патрушев пригласил советника президента Афганистана на международный форум по безопасности в 2019 году

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом перспективы сотрудничества в сфере борьбы с международными террористическими организациями и с распространением наркотиков.

Встреча Н.Патрушева и Мохиба прошла в Тегеране, где они принимали участие в многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши контакты продолжались. Готовы к диалогу в самых различных форматах", - заявил Н.Патрушев своему коллеге.

Он поблагодарил афганских коллег за взаимодействие с РФ в двустороннем и многосторонних форматах. В частности, он вспомнил о прошедшей в этом году в Сочи международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в которой также участвовал Афганистан. Н.Патрушев пригласил Х.Мохиба на такую же встречу в 2019 году.

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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, АНТИТЕРРОР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]