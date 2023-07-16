Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0189 GBR   2.2323 TRY   0.0651

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 76.89 +1.14 Brent 81.36 +1.25

Дальнее зарубежье 16.07.2023 11:30

Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану

Российские власти пригласили представителя движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) на предстоящую встречу Московского формата по Афганистану, сообщил заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

"Посол России Дмитрий Жирнов накануне встретился с министром иностранных дел мавлави Амир Ханом Муттаки и представил информацию о предстоящей встрече Московского формата по Афганистану, а также пригласил министра иностранных дел принять участие в этой встрече", - сообщил Ахмад в социальных сетях.

Муттаки со своей стороны поблагодарил Россию за приглашение и добавил, что Московский формат играет важную роль в создании согласия в регионе. Министр уточнил, что афганское правительство (талибы) участвовало в предыдущих встречах в Москве.

"Министр иностранных дел Муттаки выразил надежду, что и Кабул, и Москва воспользуются встречей в рамках дипломатических отношений. Муттаки напомнил российскому послу (просьбу) облегчить выдачу виз, чтобы как бизнесмены, так и другие афганцы могли беспрепятственно ездить в Россию", - говорится в сообщении представителя радикального движения.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года, после того, как США и их союзники по коалиции, а также поддерживаемое ими правительство, спешно бежали из Афганистана после 20 летнего военного присутствия.

До сих пор движение "Талибан" официально не признано ни одним государством мира, а его лидеры находятся в санкционных списках ООН. Несмотря на это ряд стран, в том числе и Россия имеют официальные контакты с представителями движения. Так на встрече Московского формата в октябре 2021 года талибы принимали участие. На прошлогоднюю встречу в этом формате талибы приглашены не были. В московский формат входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, "ТАЛИБАН", РОССИЯ, ВСТРЕЧА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az