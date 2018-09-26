Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.28 Brent   81.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 21° 28 Сен 15° 23° 29 Сен 17° 25°

ТЭК 26.09.2018 17:50

Минэнерго Азербайджана разработает долгосрочную энергетическую стратегию

Министерство энергетики Азербайджана разработает долгосрочную энергетическую стратегию, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Методология разработки долгосрочной энергетической стратегии по Азербайджану обсуждалась в среду на семинаре, проведенном при участии представителей Минэнерго, Еврокомиссии, Международного энергетического агентства, а также ряда госструктур и экспертов.

Замминистра энергетики Самир Велиев в своем выступлении отметил, что стратегические цели в энергосекторе страны указаны в дорожной карте (утверждена в декабре 2016г - ИФ), что может послужить базой при разработке энергетической стратегии.

Менеджер программы по энергии и климату Наталия Миолато, в свою очередь, отметила, что ЕС окажет полную поддержку в разработке энергетической стратегии. «При подготовке документа должны учитываться стратегические цели, тенденции развития, динамика энергоресурсов, обеспечение энергобезопасности, изменения в структуре энергопотребления, возобновляемые источники энергии, международные тенденции и политика по климату и опыт других стран», - отметила Н.Миолато.

В ходе семинара также был проанализирован опыт стран ЕС, проведены презентации на тему модернизации энергосектора.

Кроме того, состоялись обсуждения по приоритетам и стратегическим целям в нефтегазовой и энергетической областях.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭНЕРГЕТИКА, СТРАТЕГИЯ, РАЗРАБОТКА


Похожие новости


Украина приняла энергетическую стратегию до 2035 года Япония не стала официально одобрять стратегию отказа от атомной энергетики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]