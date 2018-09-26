Минэнерго Азербайджана разработает долгосрочную энергетическую стратегию

Министерство энергетики Азербайджана разработает долгосрочную энергетическую стратегию, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Методология разработки долгосрочной энергетической стратегии по Азербайджану обсуждалась в среду на семинаре, проведенном при участии представителей Минэнерго, Еврокомиссии, Международного энергетического агентства, а также ряда госструктур и экспертов.
Замминистра энергетики Самир Велиев в своем выступлении отметил, что стратегические цели в энергосекторе страны указаны в дорожной карте (утверждена в декабре 2016г - ИФ), что может послужить базой при разработке энергетической стратегии.
Менеджер программы по энергии и климату Наталия Миолато, в свою очередь, отметила, что ЕС окажет полную поддержку в разработке энергетической стратегии. «При подготовке документа должны учитываться стратегические цели, тенденции развития, динамика энергоресурсов, обеспечение энергобезопасности, изменения в структуре энергопотребления, возобновляемые источники энергии, международные тенденции и политика по климату и опыт других стран», - отметила Н.Миолато.
В ходе семинара также был проанализирован опыт стран ЕС, проведены презентации на тему модернизации энергосектора.
Кроме того, состоялись обсуждения по приоритетам и стратегическим целям в нефтегазовой и энергетической областях.
Н.Аббасова
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