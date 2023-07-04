Президент Казахстана предлагает к следующему саммиту согласовать энергетическую стратегию ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) согласовать энергетическую стратегию ШОС и провести энергетический форум организации в следующем году в Астане.

"Нам необходима координация работы по обеспечению энергетического баланса, согласованных действий, направленных на энергопереход, декарбонизацию экономики и промышленности. В этой связи предлагаю к следующему астанинскому саммиту согласовать энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации цели повестки дня ООН в области устойчивого развития", - сказал Токаев, выступая на саммите ШОС в формате видеоконференции во вторник.

"Учитывая исключительную важность данного вопроса, мы готовы провести в Казахстане энергетический форум ШОС", - добавил президент.

"Обстоятельное обсуждение перспектив сотрудничества в данной отрасли позволит выработать консолидированные подходы для обеспечения энергетической безопасности и сбалансированного развития наших стран", - считает Токаев.