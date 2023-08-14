В Алматы 21-24 августа пройдет заседание совета национальных координаторов стран-членов ШОС

Совет национальных координаторов государств-членов ШОС обсудит в Алматы широкий круг вопросов, среди которых реформирование организации, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"21-24 августа в Алматы состоится заседание совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества под председательством Казахстана", - сказал Смадияров в понедельник на брифинге в Астане.

По его данным, на заседании национальные координаторы обсудят широкий круг вопросов по реализации принятых и подготовке новых решений совета глав государств ШОС. Также, по его словам, будут обсуждены вопросы расширения организации, углубление взаимодействий государственными наблюдателями, партнерами ШОС по диалогу и международными организациями, планируют рассмотреть план мероприятий ШОС на следующий год.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Белоруссия, Монголия и Афганистан имеют статус наблюдателей.