Ватикан опроверг заявление МИД Украины о поддержке ее автокефалии

Посольство Святого Престола на Украине опровергло заявление украинского МИД о том, что "Ватикан уважает решение украинского народа относительно создания Единой Поместной Церкви".
"Апостольская нунциатура в Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым Престолом, для которого вопросы создания одной Украинской Православной Поместной Церкви является внутренним вопросом Православной Церкви, относительно которого Святой Престол не оказывал и не намерен предоставлять никакой оценки", - говорится в распространённом коммюнике нунциатуры.
Как сообщалось, 25 сентября в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Украины Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По итогам встречи на сайте МИД Украины было опубликовано сообщение, что стороны обменялись мнениями по поводу процесса предоставления автокефалии Церкви на Украине, и Святой Престол выразил свою поддержку.
"Этот процесс уже начался и возврат к "status quo" невозможен. Поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога", - говорилось в сообщении МИД.
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