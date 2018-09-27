Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 25° 30 Сен 18° 27°

СНГ 27.09.2018 11:13

Ватикан опроверг заявление МИД Украины о поддержке ее автокефалии

Посольство Святого Престола на Украине опровергло заявление украинского МИД о том, что "Ватикан уважает решение украинского народа относительно создания Единой Поместной Церкви".

"Апостольская нунциатура в Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым Престолом, для которого вопросы создания одной Украинской Православной Поместной Церкви является внутренним вопросом Православной Церкви, относительно которого Святой Престол не оказывал и не намерен предоставлять никакой оценки", - говорится в распространённом коммюнике нунциатуры.

Как сообщалось, 25 сентября в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Украины Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По итогам встречи на сайте МИД Украины было опубликовано сообщение, что стороны обменялись мнениями по поводу процесса предоставления автокефалии Церкви на Украине, и Святой Престол выразил свою поддержку.

"Этот процесс уже начался и возврат к "status quo" невозможен. Поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога", - говорилось в сообщении МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАТИКАН, УКРАИНА, АВТОКЕФАЛИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


Папа Римский солидарен с украинским народом - спецпредставитель Ватикана Папа римский призывает не прекращать поиск мирного выхода из украинского кризиса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]