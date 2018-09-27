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Дальнее зарубежье 27.09.2018 14:15

Глава МИД Турции назвал договоренности с РФ по Идлибу последним шансом для политического урегулирования в Сирии

Договоренности Турции и России по Идлибу - это последний шанс для политического урегулирования в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы не должны упустить эту возможность", - сказал министр в интервью информационному агентству "Анадолу".

Россия и Турция договорились к 15 октября создать демилитаризованную зону в провинции Идлиб между позициями правительственных войск и оппозиции. Эти договоренности позволили избежать крупномасштабного наступления сирийской армии в Иблибе - последней провинции, где значительные территории контролируют террористические группировки.

М.Чавушоглу отметил, что турецко-российское соглашение должно быть использовано для того, чтобы ускорить политический процесс урегулирования в Сирии.

"Наиболее важный шаг, который мы можем сделать в ближайшее время, это создание конституционной комиссии", - заявил глава МИД Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, РОССИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]