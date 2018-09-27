Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9976 RUR   0.0258 GBR   2.2364 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 19° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 24° 30 Сен 18° 27°

Транспорт и связь 27.09.2018 13:42

АЖД до конца 2018г запустит скоростной поезд из Баку до Гянджи

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) планируют до конца 2018 года запустить скоростной железнодорожный маршрут Баку-Гянджа, заявил глава общества Джавид Гурбанов журналистам в четверг.

"В конце 2018 года планируется запустить скоростной поезд по маршруту Баку-Гянджа. Новый электропоезд успешно прошел тестовый запуск при скорости 159 км/час, также ведутся работы и на самих железнодорожных путях", - сказал Дж.Гурбанов.

По его словам, через 10-15 дней будет проведен осмотр новых поездов, которые будут задействованы на направлении Баку-Гянджа.

Ранее со ссылкой на Дж.Гурбанова сообщалось, что скорость электропоездов в направлении Баку-Гянджа составит 100-140 км/ч, время в пути займет 3,5 часа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЖЕЛДОРОГА, ЗАПУСК, СРОКИ


Похожие новости


Пуск в строй желдороги Баку-Тбилиси-Карс состоится в конце 2014 года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]