АЖД до конца 2018г запустит скоростной поезд из Баку до Гянджи

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) планируют до конца 2018 года запустить скоростной железнодорожный маршрут Баку-Гянджа, заявил глава общества Джавид Гурбанов журналистам в четверг.
"В конце 2018 года планируется запустить скоростной поезд по маршруту Баку-Гянджа. Новый электропоезд успешно прошел тестовый запуск при скорости 159 км/час, также ведутся работы и на самих железнодорожных путях", - сказал Дж.Гурбанов.
По его словам, через 10-15 дней будет проведен осмотр новых поездов, которые будут задействованы на направлении Баку-Гянджа.
Ранее со ссылкой на Дж.Гурбанова сообщалось, что скорость электропоездов в направлении Баку-Гянджа составит 100-140 км/ч, время в пути займет 3,5 часа.
Н.Аббасова
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