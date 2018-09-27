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СНГ 27.09.2018 15:30

67% россиян одобряют деятельность Путина - опрос

Более двух третей россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, почти каждый второй считает, что дела в России идут в правильном направлении, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 67% участников опроса с одобрением относятся к деятельности главы государства, не одобряют ее 33%.

Деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряет каждый третий респондент, работу правительства в целом - 42%.

Работу Госдумы одобряют 38% участников опроса, что является максимальным уровнем за последние два месяца (в июле - 33%, в августе - 30%).

47% опрошенных уверены, что дела в стране на сегодняшний день идут в правильном направлении, противоположной точки зрения придерживаются 41%. 12% затруднились с оценкой положения дел в стране.

Опрос проведен 20-26 сентября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЛАСТЬ, ОДОБРЕНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]