67% россиян одобряют деятельность Путина - опрос

Более двух третей россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, почти каждый второй считает, что дела в России идут в правильном направлении, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".
Согласно результатам социологического исследования, 67% участников опроса с одобрением относятся к деятельности главы государства, не одобряют ее 33%.
Деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряет каждый третий респондент, работу правительства в целом - 42%.
Работу Госдумы одобряют 38% участников опроса, что является максимальным уровнем за последние два месяца (в июле - 33%, в августе - 30%).
47% опрошенных уверены, что дела в стране на сегодняшний день идут в правильном направлении, противоположной точки зрения придерживаются 41%. 12% затруднились с оценкой положения дел в стране.
Опрос проведен 20-26 сентября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.
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