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Регион 27.09.2018 15:44

Эрдоган прибыл в Германию на переговоры с Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Германию с государственным визитом, который продлится до субботы, сообщает в четверг газета "Дейли сабах".

В ходе визита у турецкого лидера запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На встречах стороны обсудят двусторонние и международные вопросы, в частности, ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией.

Р.Т.Эрдоган встретится с А.Меркель дважды в Берлине, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс": один раз в пятницу, другой раз в субботу на официальном завтраке. Ф.-В.Штайнмайер в пятницу вечером проведет для Р.Т.Эрдогана банкет, который, согласно АП, решили не посещать многие оппозиционные политики Германии.

Завершится визит Р.Т.Эрдогана в субботу в Кельне, где он официально откроет новую мечеть.

Ожидается, что в Берлине и в Кельне пройдут демонстрации против турецкого лидера. Международная организация Amnesty International призвала А.Меркель использовать свою встречу с Р.Т.Эрдоганом, чтобы поговорить о "драматической ситуации с правами человека в Турции".

Нынешний визит в Германию стал для Р.Т.Эрдогана первым за семь лет, в последний раз он был в Германии в качестве премьер-министра в 2011 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]