Эрдоган прибыл в Германию на переговоры с Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Германию с государственным визитом, который продлится до субботы, сообщает в четверг газета "Дейли сабах".
В ходе визита у турецкого лидера запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На встречах стороны обсудят двусторонние и международные вопросы, в частности, ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией.
Р.Т.Эрдоган встретится с А.Меркель дважды в Берлине, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс": один раз в пятницу, другой раз в субботу на официальном завтраке. Ф.-В.Штайнмайер в пятницу вечером проведет для Р.Т.Эрдогана банкет, который, согласно АП, решили не посещать многие оппозиционные политики Германии.
Завершится визит Р.Т.Эрдогана в субботу в Кельне, где он официально откроет новую мечеть.
Ожидается, что в Берлине и в Кельне пройдут демонстрации против турецкого лидера. Международная организация Amnesty International призвала А.Меркель использовать свою встречу с Р.Т.Эрдоганом, чтобы поговорить о "драматической ситуации с правами человека в Турции".
Нынешний визит в Германию стал для Р.Т.Эрдогана первым за семь лет, в последний раз он был в Германии в качестве премьер-министра в 2011 году.
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