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ТЭК 27.09.2018 17:49

SOCAR ведет переговоры по строительству в России метанолового завода

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ведет переговоры по строительству метанолового завода в России, сообщил глава Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде.

"В настоящее время ведутся переговоры с российской стороной по строительству в РФ метанолового завода", - сказал А.Ахмедзаде, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

При этом, он не стал уточнять, с какой из российских компаний ведутся переговоры по этому вопросу.

Компания SOCAR в настоящее время является владельцем Азербайджанского метанолового завода в Гарадагском районе Баку. Этот завод был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО «Аграркредит», получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

ООО "SOCAR Metanol" планирует в 2018 году производство 350 тыс. тонн метанола

В 2017 году SOCAR Metanol произвела 265 тыс. тонн метанола.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, МЕТАНОЛ, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]