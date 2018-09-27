SOCAR ведет переговоры по строительству в России метанолового завода

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ведет переговоры по строительству метанолового завода в России, сообщил глава Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде.

"В настоящее время ведутся переговоры с российской стороной по строительству в РФ метанолового завода", - сказал А.Ахмедзаде, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

При этом, он не стал уточнять, с какой из российских компаний ведутся переговоры по этому вопросу.

Компания SOCAR в настоящее время является владельцем Азербайджанского метанолового завода в Гарадагском районе Баку. Этот завод был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО «Аграркредит», получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

ООО "SOCAR Metanol" планирует в 2018 году производство 350 тыс. тонн метанола

В 2017 году SOCAR Metanol произвела 265 тыс. тонн метанола.

Ф.Исазаде