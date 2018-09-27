Минэнерго РФ и Пакистана пообещали поддержку проекту газопровода Иран-Пакистан-Индия

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский и заместитель министра энергетики Пакистана Шер Афган-Хан подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере реализации проекта морского трубопровода.

Как говорится в сообщении российской стороны, документ предполагает оказание всесторонней поддержки проекту морского трубопровода, по которому газ с месторождений на территории Ирана будет поставляться потребителям в Пакистане и Индии.

В меморандуме предусмотрено определение уполномоченных организаций, через которые будет вестись поддержка проекта, в том числе при разработке технико-экономического обоснования - определении ресурсной базы, конфигурации и маршрута газопровода.

А.Яновский отметил, что о подписании документа предстоит проинформировать коллег из Ирана и Индии. "Думаю, это создаст дополнительные условия для того, чтобы такой же документ нами был подписан с индийской стороной", - приведены в сообщении слова замминистра.

Он отметил, что взаимодействие России и Пакистана в отраслях ТЭК не ограничивается проектом морского трубопровода: в частности, ведутся консультации по проекту газопровода "Север-Юг". По словам А.Яновского, перспективным направлением взаимодействия может стать проект поставок СПГ на рынок Пакистана, в стадии проработки также находится межправсоглашение о поставках нефтепродуктов из России в Пакистан. Кроме того, интерес к пакистанскому рынку проявляют российские электроэнергетики.