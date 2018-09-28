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СНГ 28.09.2018 15:25

Брат экс-президента Дагестана заявил в суде, что не понимает, в чем его обвиняют

Подозреваемый в махинациях с выдачей инвалидности за взятки депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов не признает своей вины.

"Вот это все, в чем меня обвиняют - для меня новость. Я с этим не знаком", - сказал Р.Абдулатипов в пятницу в суде, где решается вопрос о заключении его под стражу.

Видео из зала заседания распространила пресс-служба Следственного комитета.

Ранее в пресс-службе СК сообщили, что следствие ходатайствует перед судом об аресте Р.Абдулатипова.

"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, дополнительно установлены шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами преступного сообщества", - говорилось в сообщении пресс-службы СК.

О задержании подозреваемого в участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ) Р.Абдулатипова (брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова) в пресс-службе сообщили в минувшую среду.

По данным следствия, члены организованного преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность. В августе по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

В отношении М.Махачева возбуждено дело по нескольким статьям. Он подозревается в организации этого преступного сообщества.

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Тэги: РОССИЯ, АБДУЛАТИПОВ, ВИНА, ОТРИЦАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]