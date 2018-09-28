Брат экс-президента Дагестана заявил в суде, что не понимает, в чем его обвиняют

Подозреваемый в махинациях с выдачей инвалидности за взятки депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов не признает своей вины.
"Вот это все, в чем меня обвиняют - для меня новость. Я с этим не знаком", - сказал Р.Абдулатипов в пятницу в суде, где решается вопрос о заключении его под стражу.
Видео из зала заседания распространила пресс-служба Следственного комитета.
Ранее в пресс-службе СК сообщили, что следствие ходатайствует перед судом об аресте Р.Абдулатипова.
"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, дополнительно установлены шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами преступного сообщества", - говорилось в сообщении пресс-службы СК.
О задержании подозреваемого в участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ) Р.Абдулатипова (брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова) в пресс-службе сообщили в минувшую среду.
По данным следствия, члены организованного преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность. В августе по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.
В отношении М.Махачева возбуждено дело по нескольким статьям. Он подозревается в организации этого преступного сообщества.
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