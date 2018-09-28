Визит канцлера Австрии в РФ ожидается 3 октября - Ушаков

Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Россию с визитом 3 октября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"3 октября", - сказал он, отвечая в пятницу на вопрос журналистов о дате приезда канцлера Австрии в РФ.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует на следующей неделе в Петербурге вновь встретиться с С.Курцем.
"Да, есть", - сказал Д.Песков на вопрос "Интерфакса", есть ли в графике главы государства на следующую неделю встреча с австрийским канцлером.
Позднее пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что встреча состоится в Санкт-Петербурге.
"Каждая встреча используется лидерами для обстоятельного обмена мнения по "горячим" темам. Это и Украина, и Сирия, отношения России и ЕС и другие темы", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос о повестке грядущих переговоров.
Он отметил, что отношения России и Австрии "развиваются по восходящей, имеются достаточно конкретные планы по дальнейшему расширению торгово-инвестиционного сотрудничества в различных областях".
Это будет уже четвертая встреча в текущем году президента России и канцлера Австрии.
В последний раз они встречались в конце августа, когда В.Путин приезжал в Австрию по неофициальному поводу - чтобы поприсутствовать на свадьбе главы МИД этой страны Карен Кнайссль.
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