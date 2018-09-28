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СНГ 28.09.2018 18:48

Визит канцлера Австрии в РФ ожидается 3 октября - Ушаков

Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Россию с визитом 3 октября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"3 октября", - сказал он, отвечая в пятницу на вопрос журналистов о дате приезда канцлера Австрии в РФ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует на следующей неделе в Петербурге вновь встретиться с С.Курцем.

"Да, есть", - сказал Д.Песков на вопрос "Интерфакса", есть ли в графике главы государства на следующую неделю встреча с австрийским канцлером.

Позднее пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что встреча состоится в Санкт-Петербурге.

"Каждая встреча используется лидерами для обстоятельного обмена мнения по "горячим" темам. Это и Украина, и Сирия, отношения России и ЕС и другие темы", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос о повестке грядущих переговоров.

Он отметил, что отношения России и Австрии "развиваются по восходящей, имеются достаточно конкретные планы по дальнейшему расширению торгово-инвестиционного сотрудничества в различных областях".

Это будет уже четвертая встреча в текущем году президента России и канцлера Австрии.

В последний раз они встречались в конце августа, когда В.Путин приезжал в Австрию по неофициальному поводу - чтобы поприсутствовать на свадьбе главы МИД этой страны Карен Кнайссль.

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Тэги: РОССИЯ, АВСТРИЯ, ВИЗИТ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]