Иран эффективно помогает решать антитеррористические задачи в Сирии - Лавров

Иран эффективно помогает решать задачи борьбы с терроризмом в Сирии, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"О том, как Россия или США относятся к иранскому присутствию в Сирии, нужно спрашивать законное сирийское правительство, по приглашению которого Иран помогает сирийскому правительству сохранить свою государственность и бороться с терроризмом", - заявил он на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

С.Лавров подчеркнул, что может подтвердить тот факт, что Иран "помогает эффективно решать антитеррористические задачи".

"Мы никогда не видели в Иране террористическую угрозу", - резюмировал глава российского МИД.