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Дальнее зарубежье 29.09.2018 00:19

Иран эффективно помогает решать антитеррористические задачи в Сирии - Лавров

Иран эффективно помогает решать задачи борьбы с терроризмом в Сирии, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"О том, как Россия или США относятся к иранскому присутствию в Сирии, нужно спрашивать законное сирийское правительство, по приглашению которого Иран помогает сирийскому правительству сохранить свою государственность и бороться с терроризмом", - заявил он на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

С.Лавров подчеркнул, что может подтвердить тот факт, что Иран "помогает эффективно решать антитеррористические задачи".

"Мы никогда не видели в Иране террористическую угрозу", - резюмировал глава российского МИД.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАН, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]