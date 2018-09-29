Иран эффективно помогает решать антитеррористические задачи в Сирии - Лавров

Иран эффективно помогает решать задачи борьбы с терроризмом в Сирии, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"О том, как Россия или США относятся к иранскому присутствию в Сирии, нужно спрашивать законное сирийское правительство, по приглашению которого Иран помогает сирийскому правительству сохранить свою государственность и бороться с терроризмом", - заявил он на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.
С.Лавров подчеркнул, что может подтвердить тот факт, что Иран "помогает эффективно решать антитеррористические задачи".
"Мы никогда не видели в Иране террористическую угрозу", - резюмировал глава российского МИД.
Пашинян заявил о договоренности с президентом Азербайджана создать "оперативную связь"
Генпрокурор Азербайджана удостоен ордена «За Службу Родине»
Пашинян обещает рассказать подробности разговора с президентом Азербайджана в Душанбе после возвращения в Ереван
FMO может выделить до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar на строительство СЭС в Украине
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека
Сооснователь Microsoft Пол Аллен хочет приобрести лондонский ФК "Челси" - СМИ
В Азербайджане возраст принятия на воинский учет юношей предлагают снизить с 16 до 15 лет
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»