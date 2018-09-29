Глава МИД Азербайджана призвал мировое сообщество оказать давление на Армению для карабахского урегулирования

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на 73-ей Генассамблеи ООН, призвал международное сообщество оказать давлению на Армению для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
"Мы призываем международное сообщество направить сильный месседж и оказать давление на Армению для обеспечения соблюдения ею международного права и немедленного и безоговорочного начала осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в отношении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал Э.Мамедъяров.
По его словам, в результате военной интервенции Армении 20% территории Азербайджана находятся под оккупацией, каждый девятый житель страны является беженцем или вынужденным переселенцем.
"Новое руководство Армении должно понять, что его обещания армянскому народу сделать Армению экономически развитым и процветающим государством невозможны без мира, добрососедских отношений и уважения суверенитета и территориальной целостности соседних стран", - подчеркнул Э.Мамедъяров.
Глава МИД Азербайджана подтвердил, что нет альтернативы «миру, стабильности и взаимовыгодному региональному сотрудничеству» и официальный Баку является «самой заинтересованной стороной в скорейшем политическом урегулировании конфликта».
«Решение конфликта возможно только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ», - добавил Э.Мамедъяров.
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