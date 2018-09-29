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СНГ 29.09.2018 14:29

Порошенко заверяет, что силового возвращения Донбасса под контроль Киева не будет

Президент Украины Петр Порошенко исключил возможность силового возвращения территорий Донбасса под контроль украинских властей, подчеркнув необходимость политико-дипломатического решения.

"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй чеченской войны", - сказал П.Порошенко в ходе торжеств по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Украины в субботу в Харькове.

Президент Украины заявил о неприемлемости сценария "ковровых" бомбардировок. П.Порошенко подчеркнул, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации является квинтэссенцией его стратегии. "Да, она (стратегия - ИФ) не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки... Политико-дипломатическая стратегия - залог мира во всей Украине", - сказал он.

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Тэги: ПОРОШЕНКО, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]