Порошенко заверяет, что силового возвращения Донбасса под контроль Киева не будет

Президент Украины Петр Порошенко исключил возможность силового возвращения территорий Донбасса под контроль украинских властей, подчеркнув необходимость политико-дипломатического решения.
"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй чеченской войны", - сказал П.Порошенко в ходе торжеств по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Украины в субботу в Харькове.
Президент Украины заявил о неприемлемости сценария "ковровых" бомбардировок. П.Порошенко подчеркнул, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации является квинтэссенцией его стратегии. "Да, она (стратегия - ИФ) не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки... Политико-дипломатическая стратегия - залог мира во всей Украине", - сказал он.
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