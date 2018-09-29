В митинге за освобождение Карабаха приняло участие до 2 тыс. человек - полиция

Санкционированный Исполнительной властью митинг "Комитета Карабах" прошел без инцидентов в субботу в Баку, говорится в сообщении Главного управления столичной полиции.

"Митинг прошел без инцидентов. В нем приняли участие до 2 тыс. человек",- говорится в информации.

Лозунгами митинга были - "Освобождение Карабаха!", "Возвращение переселенцев в родные места!".

Столичная полиция отмечает, что в митинге приняли участие члены более 10 оппозиционных партий и НПО.

Организатор митинга - "Комитет Карабах", который учрежден в 2018 году.

Ф.Исазаде