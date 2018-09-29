В митинге за освобождение Карабаха приняло участие до 2 тыс. человек - полиция

Санкционированный Исполнительной властью митинг "Комитета Карабах" прошел без инцидентов в субботу в Баку, говорится в сообщении Главного управления столичной полиции.
"Митинг прошел без инцидентов. В нем приняли участие до 2 тыс. человек",- говорится в информации.
Лозунгами митинга были - "Освобождение Карабаха!", "Возвращение переселенцев в родные места!".
Столичная полиция отмечает, что в митинге приняли участие члены более 10 оппозиционных партий и НПО.
Организатор митинга - "Комитет Карабах", который учрежден в 2018 году.
Ф.Исазаде
FMO может выделить до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar на строительство СЭС в Украине
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
В британском ночном клубе распылили раздражающий спрей, несколько десятков человек обратились за помощью
В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека
Сооснователь Microsoft Пол Аллен хочет приобрести лондонский ФК "Челси" - СМИ
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Из-за инцидента на административной границе Сербии и Косово сербская армия приведена в состояние полной боевой готовности
Путин сменил руководителя управления президента по внешней политике
Семь палестинцев погибли во время протестов на границе Сектора Газа
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»