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Карабахский конфликт 29.09.2018 18:33

В митинге за освобождение Карабаха приняло участие до 2 тыс. человек - полиция

Санкционированный Исполнительной властью митинг "Комитета Карабах" прошел без инцидентов в субботу в Баку, говорится в сообщении Главного управления столичной полиции.

"Митинг прошел без инцидентов. В нем приняли участие до 2 тыс. человек",- говорится в информации.

Лозунгами митинга были - "Освобождение Карабаха!", "Возвращение переселенцев в родные места!".

Столичная полиция отмечает, что в митинге приняли участие члены более 10 оппозиционных партий и НПО.

Организатор митинга - "Комитет Карабах", который учрежден в 2018 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОППОЗИЦИЯ, КАРАБАХ, МИТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]