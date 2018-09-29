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Дальнее зарубежье 29.09.2018 19:46

В Барселоне произошли уличные беспорядки, два человека арестованы

Два человека арестованы в субботу во время беспорядков в Барселоне, сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс источники в полиции.

По их данным, арестованным предъявлены обвинения в насилии в отношении полицейских.

Беспорядки начались в то время, когда в городе проходило шествие в поддержку действий полиции на признанном незаконным референдуме о независимости Каталонии, попытка проведения которого была организована 1 октября прошлого года.

Сторонники независимости забросали полицейских и своих оппонентов пакетами с разноцветными красками.

Столкновения произошли за два дня до первой годовщины референдума о независимости Каталонии, напоминает агентство.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, СТОЛКНОВЕНИЯ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]