В Барселоне произошли уличные беспорядки, два человека арестованы

Два человека арестованы в субботу во время беспорядков в Барселоне, сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс источники в полиции.
По их данным, арестованным предъявлены обвинения в насилии в отношении полицейских.
Беспорядки начались в то время, когда в городе проходило шествие в поддержку действий полиции на признанном незаконным референдуме о независимости Каталонии, попытка проведения которого была организована 1 октября прошлого года.
Сторонники независимости забросали полицейских и своих оппонентов пакетами с разноцветными красками.
Столкновения произошли за два дня до первой годовщины референдума о независимости Каталонии, напоминает агентство.
Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами из-за цунами в Индонезии
УМК получит 2 млн манатов на мероприятия по популяризации Азербайджана в мире
В митинге за освобождение Карабаха приняло участие до 2 тыс. человек - полиция
FMO может выделить до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar на строительство СЭС в Украине
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
Гонки Формулы 1 в Сочи будут проводиться, как минимум, до 2025 года
Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"
В британском ночном клубе распылили раздражающий спрей, несколько десятков человек обратились за помощью
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»