Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами из-за цунами в Индонезии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными цунами, обрушившимся на остров Сулавеси, сообщает сайт главы государства.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, произошедших в результате стихийного бедствия на острове Сулавеси», - сказано в соболезновании.

От своего имени и от имени народа Азербайджана президент И.Алиев выразил глубокое соболезнование президенту Дж.Видодо, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, и пожелал исцеления раненым и пострадавшим.

Более 380 человек погибли в результате цунами, которое обрушилось на город Палу на индонезийском острове Сулавеси, сообщает в субботу Агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии.

Более 350 человек получили травмы.

Не исключено, что количество жертв продолжит увеличиваться, поскольку, по данным с места происшествия, на береговой лини продолжают находить тела погибших.

Большое количество домов в городе разрушено или сильно повреждено.

Спасательные работы в пострадавшем районе осложнены ввиду отсутствия электроснабжения. Кроме того, на основную дорогу, ведущую в город, сошел оползень, и она в настоящий момент блокирована.

Цунами, высота волн в котором достигала трех метров, стало последствием землетрясения магнитудой 7.7, которое произошло накануне.

Город Палу с населением в 350 тыс. человек расположен примерно в 80 км от его эпицентра.

По данным агентства, сильные эхо-толчки продолжали фиксироваться и в субботу.