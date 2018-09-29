Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами из-за цунами в Индонезии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными цунами, обрушившимся на остров Сулавеси, сообщает сайт главы государства.
«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, произошедших в результате стихийного бедствия на острове Сулавеси», - сказано в соболезновании.
От своего имени и от имени народа Азербайджана президент И.Алиев выразил глубокое соболезнование президенту Дж.Видодо, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, и пожелал исцеления раненым и пострадавшим.
Более 380 человек погибли в результате цунами, которое обрушилось на город Палу на индонезийском острове Сулавеси, сообщает в субботу Агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии.
Более 350 человек получили травмы.
Не исключено, что количество жертв продолжит увеличиваться, поскольку, по данным с места происшествия, на береговой лини продолжают находить тела погибших.
Большое количество домов в городе разрушено или сильно повреждено.
Спасательные работы в пострадавшем районе осложнены ввиду отсутствия электроснабжения. Кроме того, на основную дорогу, ведущую в город, сошел оползень, и она в настоящий момент блокирована.
Цунами, высота волн в котором достигала трех метров, стало последствием землетрясения магнитудой 7.7, которое произошло накануне.
Город Палу с населением в 350 тыс. человек расположен примерно в 80 км от его эпицентра.
По данным агентства, сильные эхо-толчки продолжали фиксироваться и в субботу.
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