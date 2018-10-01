В Баку проходят «Дни НАТО» - Минобороны Азербайджана

«Дни НАТО» стартовали в понедельник в Азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В этой связи, в Азербайджане находится делегация во главе с начальником Управления по военному партнерству НАТО генерал-майором Одда Эгилем Педерсеном.
«О.Э.Педерсен посетит Военную академию вооруженных сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также командование Военно-воздушных сил Азербайджана»,- говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках мероприятия, офицерам и курсантам будут представлены презентации на темы "Структура и обязанности НАТО", "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Концепция оперативных возможностей НАТО", "НАТО и кибербезопасность".
"Дни НАТО" в азербайджанской армии завершатся 5 октября.
Ф.Исазаде
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