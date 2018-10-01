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Оборона 01.10.2018 12:42

В Баку проходят «Дни НАТО» - Минобороны Азербайджана

«Дни НАТО» стартовали в понедельник в Азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В этой связи, в Азербайджане находится делегация во главе с начальником Управления по военному партнерству НАТО генерал-майором Одда Эгилем Педерсеном.

«О.Э.Педерсен посетит Военную академию вооруженных сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также командование Военно-воздушных сил Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятия, офицерам и курсантам будут представлены презентации на темы "Структура и обязанности НАТО", "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Концепция оперативных возможностей НАТО", "НАТО и кибербезопасность".

"Дни НАТО" в азербайджанской армии завершатся 5 октября.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМИЯ, НАТО, МЕРОПРИЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]