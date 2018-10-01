Глава МВФ Лагард сигнализировала о возможном ухудшении прогноза роста мировой экономики

Риски в мировой экономике начали материализовываться, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, что может означать вероятность ухудшения прогноза роста мировой экономики, сообщает агентство Bloomberg.
Прогноз будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием МВФ на индонезийском острове Бали. В июле МВФ ожидал, что глобальный ВВП вырастет на 3,9% в этом году и на столько же - в следующем.
"Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться", - заявила К.Лагард. К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.
Глава МВФ призвала страны мира разрешить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.
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