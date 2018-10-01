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Макроэкономика 01.10.2018 20:09

Глава МВФ Лагард сигнализировала о возможном ухудшении прогноза роста мировой экономики

Риски в мировой экономике начали материализовываться, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, что может означать вероятность ухудшения прогноза роста мировой экономики, сообщает агентство Bloomberg.

Прогноз будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием МВФ на индонезийском острове Бали. В июле МВФ ожидал, что глобальный ВВП вырастет на 3,9% в этом году и на столько же - в следующем.

"Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться", - заявила К.Лагард. К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Глава МВФ призвала страны мира разрешить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.

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Тэги: МВФ, РОСТ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]