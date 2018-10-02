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ТЭК 02.10.2018 13:25

Казахстан и Россия намерены в среду подписать соглашение о снятии эмбарго на экспорт казахстанского бензина - Минэнерго республики

Казахстан и РФ готовы в среду, 3 октября, подписать изменения в соглашение, предусматривающие снятие эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ, сказал во вторник министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Я завтра еду подписывать. Завтра в рамках форума, Российской энергетической недели, мы договорились с господином Новаком (министр энергетики РФ Александр Новак), что во второй половине дня в Москве подпишем протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе", - сказал К.Бозумбаев в кулуарах заседания Всемирного нефтяного совета в Астане во вторник

Он напомнил, что это соглашение регулирует экспорт казахстанского бензина в страны СНГ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, БЕНЗИН, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]