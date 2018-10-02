Казахстан и Россия намерены в среду подписать соглашение о снятии эмбарго на экспорт казахстанского бензина - Минэнерго республики

Казахстан и РФ готовы в среду, 3 октября, подписать изменения в соглашение, предусматривающие снятие эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ, сказал во вторник министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
"Я завтра еду подписывать. Завтра в рамках форума, Российской энергетической недели, мы договорились с господином Новаком (министр энергетики РФ Александр Новак), что во второй половине дня в Москве подпишем протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе", - сказал К.Бозумбаев в кулуарах заседания Всемирного нефтяного совета в Астане во вторник
Он напомнил, что это соглашение регулирует экспорт казахстанского бензина в страны СНГ.
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