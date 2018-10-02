Скончался Роман Карцев

Умер эстрадный артист и актер Роман Карцев.
О смерти Р.Карцева во вторник в своем "Фейсбуке" написала жена писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья.
Позже эту информацию подтвердил радиостанции "Говорит Москва" сам М.Жванецкий. "Известия о смерти близкого друга пришли прямо сейчас", - сказал он.
Р.Карцеву было 79 лет. О причине смерти, а также дате и месте похорон пока не сообщается.
Р.Карцев начал эстрадную карьеру в театре Аркадия Райкина в начале 1960-х годов.
С 1987 года он служил в Московском театре миниатюр под руководством М.Жванецкого, чьи произведения (наряду с Чеховым, Хармсом, Зощенко и другими авторами) лежали в основе его репертуара. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко.
Помимо театра артист снимался в кино. В частности, сыграл в таких фильмах, как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и в телесериале "Мастер и Маргарита".
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