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СНГ 02.10.2018 13:38

Скончался Роман Карцев

Умер эстрадный артист и актер Роман Карцев.

О смерти Р.Карцева во вторник в своем "Фейсбуке" написала жена писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья.

Позже эту информацию подтвердил радиостанции "Говорит Москва" сам М.Жванецкий. "Известия о смерти близкого друга пришли прямо сейчас", - сказал он.

Р.Карцеву было 79 лет. О причине смерти, а также дате и месте похорон пока не сообщается.

Р.Карцев начал эстрадную карьеру в театре Аркадия Райкина в начале 1960-х годов.

С 1987 года он служил в Московском театре миниатюр под руководством М.Жванецкого, чьи произведения (наряду с Чеховым, Хармсом, Зощенко и другими авторами) лежали в основе его репертуара. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко.

Помимо театра артист снимался в кино. В частности, сыграл в таких фильмах, как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и в телесериале "Мастер и Маргарита".

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Тэги: РОССИЯ, АРТИСТ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]