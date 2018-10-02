Уровень добычи на Кашагане вскоре будет доведен до 370 тыс. б/с - Минэнерго Казахстана

Уровень добычи нефти на месторождении Кашаган, по прогнозам Минэнерго Казахстана, в скором времени возрастет до 370 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

"На Кашагане мы намерены в скором времени довести планку добычи до 370 тыс. баррелей в сутки. Сегодня с господином Энди Брауном (директор Shell Upstream international - ИФ-К) говорили, что это не предел, и они предпримут необходимые условия, чтобы на совершенно другой уровень (выйти - ИФ-К), не буду его анонсировать раньше времени", - сказал К.Бозумбаев на заседании Всемирного нефтяного совета в Астане во вторник.

Как сообщалось ранее, согласно первоначальным планам консорциума NCOC, разрабатывающего месторождение Кашаган, планировалось выйти на уровень 370 тыс. баррелей в сутки еще к концу 2017 года, однако из-за проблем с приемистостью пласта возникли технические трудности. Оператор в середине марта 2018 года остановил ряд скважин по добыче и закачке газа в пласт, и производство на Кашагане сократилась с 300 тыс. б/с до 214 тыс. б/с. Затем к концу апреля добыча вернулась к уровню 300 тыс. б/с.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).