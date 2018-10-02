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Дальнее зарубежье 02.10.2018 17:14

Генсек НАТО призвал Приштину и Белград сохранять спокойствие в своих отношениях и решать проблемы путем диалога

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что во время своего предстоящего визита в Сербию в связи с учениями по реагированию на стихийные бедствия он планирует обсудить ситуацию в Косово.

"Моя позиция заключается в основном в том, что все стороны должны сохранять спокойствие и ограничивать свои движения. И мы поддерживаем диалог между Приштиной и Белградом, чтобы они могли решить те проблемы и вопросы, которые мы наблюдаем в их отношениях", - сказал генсек Североатлантического альянса во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Он при этом напомнил, что в Косово продолжают находиться международные силы KFOR под командованием НАТО, включающие более 4 тыс. военнослужащих.

"Силы НАТО играют ключевую роль в том, что касается обеспечения безопасности и стабильности в Косово", - заявил Й.Столтенберг.

Он назвал Сербию "близким партнером НАТО".

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Тэги: НАТО, СЕРБИЯ, КОСОВО, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]