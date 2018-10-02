Генсек НАТО призвал Приштину и Белград сохранять спокойствие в своих отношениях и решать проблемы путем диалога

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что во время своего предстоящего визита в Сербию в связи с учениями по реагированию на стихийные бедствия он планирует обсудить ситуацию в Косово.

"Моя позиция заключается в основном в том, что все стороны должны сохранять спокойствие и ограничивать свои движения. И мы поддерживаем диалог между Приштиной и Белградом, чтобы они могли решить те проблемы и вопросы, которые мы наблюдаем в их отношениях", - сказал генсек Североатлантического альянса во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Он при этом напомнил, что в Косово продолжают находиться международные силы KFOR под командованием НАТО, включающие более 4 тыс. военнослужащих.

"Силы НАТО играют ключевую роль в том, что касается обеспечения безопасности и стабильности в Косово", - заявил Й.Столтенберг.

Он назвал Сербию "близким партнером НАТО".